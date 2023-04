Anapaya holt Dario Colacicco als CPO

Anapaya hat die neue Rolle des Chief Product Officers geschaffen und mit Dario Colacicco besetzt. Künftig werde er die Produktstrategie des Jungunternehmens leiten und die Entwicklung von Kernprodukten wie Anapaya Core, Gate und Edge beaufsichtigen, heisst es in einer Mitteilung.

Das ETH-Spinoff Anapaya ist ein kommerzieller Anbieter der SCION-Technologie ("Scalability, Control, and Isolation On Next-Generation Networks"). Auf der Technologie basiert das Secure Swiss Finance Network SSFN , ein von der SNB und SIX lanciertes, SCION-basiertes Kommunikationsnetzwerk für die Finanzplatz-Teilnehmer der Schweiz.

Die Technologie des ETH-Spinoffs wird hierzulande von Swisscom und Sunrise vertrieben. Anapaya ist aber auch über die Landesgrenzen hinaus vertreten und arbeitet mit dem luxemburgischen Telekomanbieter Telindus zusammen.

"Ich freue mich, dass ich zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung von Anapaya einsteigen kann", so Dario Colacicco in der Mitteilung. Vor seinem Wechsel zu Anapaya arbeitete Colacicco als Senor Director of Professional Services bei Sunrise. Weitere Stationen seiner Karriere waren Ascom, Connectis und Spie.

"Unser Wachstum steht erst am Anfang", so Anapaya-CEO Martin Bosshardt in der Mitteilung. Neben dem der Ernennung des neuen CPOs hat Anapaya sein Team kürzlich um weitere Spezialisten im Engineering, Vertrieb und Marketing erweitert.