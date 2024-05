Anapaya sammelt 10 Millionen Franken

Anapaya hat den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in der Höhe von 10 Millionen Franken bekanntgegeben. Gemäss einer Mitteilung des Unternehmens haben sich neben den bestehenden Investoren SIX und Mysten Lab auch Cape Capital und der Tech-Investor Nagy Moustafa an der Finanzierungsrunde beteiligt.

Die neu gesicherten Mittel sollen unter anderem in eine internationale Expansion fliessen. "Anapaya ist bereit, seine globale Reichweite zu erweitern und die neu erworbenen Finanzmittel zu nutzen, um sich stärker in internationalen Schlüsselmärkten zu etablieren", schreibt das ETH-Spin-off. Zudem soll der lokale Markt weiter gefestigt werden.

"Diese zusätzliche Finanzierung wird unsere globalen Expansionsbemühungen vorantreiben, unsere Präsenz in der Schweiz weiter stärken und die Akzeptanz unserer innovativen Lösungen in verschiedenen Branchen fördern," sagt Martin Bosshardt, CEO von Anapaya.

Aufbauend auf den aktuellen Tätigkeiten in Sektoren wie dem Finanz- und Gesundheitswesen will Anapaya seine Reichweite auch auf weitere Branchen ausdehnen, darunter Energie und Zahlungssysteme. Zudem setzt sich das Unternehmen dafür ein, dass alle kritischen Internetdienste zur Scion-Technologie migrieren. So soll die Internet-Infrastruktur weltweit verbessert werden.