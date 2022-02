Ankündigung: Der Blockchain-Report

Eine der wohl berühmtesten Technologie-Prognosen stammt von Bill Gates. Der Microsoft-Vater und Informatik-Altmeister soll noch 1993 gesagt haben: "Das Internet ist nur ein Hype." Angesichts dessen übt man sich besser etwas in Demut, wenn man Zukunftsurteile über Technologien fällt. Das gilt auch für die Blockchain, die lange von einer Welle des Hypes getragen wurde, nun aber auf dem Boden der Realität zurück ist.

Im ersten Podcast dieses Jahres hatten wir behauptet, dass der Blockchain-Hype vorbei sei. Das stiess auf Zuspruch, aber auch auf grosses Unverständnis, wohl weil die jeweils neusten Hypes etwa um Kryptoassets und NFTs mit dem Potential der Technologie selbst vermengt werden. Nach einem Allzeithoch im November 2021 sind aber auch die Kurse der Kryptowährungen eingebrochen, die Rede ist mittlerweile von einer "Krypto-Eiszeit".

Die Arbeiten zu dieser Reihe haben wir schon vor Monaten aufgenommen, damals lagen die Kursstürze noch in weiter Ferne. Dennoch zeigte sich im Laufe der Recherche: Das Potential der Blockchain wurde stark überschätzt, der Begriff ist überfrachtet. In unserer Artikelserie, die Sie im Februar über 3 Wochen verteilt lesen können, geht es nun insbesondere darum, das technische Potential von Marketinggeschrei und Illusionen zu unterscheiden. Das mag dann auch eine Einschätzung erlauben, was dem Krypto-Boom und Krypto-Winter an tatsächlichem Nutzen und Geschäft zugrunde liegt.

Wir haben dafür verschiedene Anläufe für Blockchain-Anwendungen in der Schweiz auf Herz und Nieren geprüft und mit Beteiligten gesprochen. Zudem haben wir uns im Zuger Crypto Valley umgesehen, mit Wissenschaftlern geredet und mit Startup-Enthusiasten diskutiert.

In einer sechsteiligen Artikelserie haben wir den Stand der Dinge aufbereitet. Es erwartet Sie:

Teil 1 | 8. Feb. | Grundlagen: "…dann lief die Marketing-Maschinerie an" Zwei Wissenschaftler, die sich intensiv mit der Blockchain und ihrem Potential beschäftigt haben, zeigen auf: Vieles ist Schall und Rauch aus der PR-Abteilung – aber nicht alles.

Teil 2 | 10. Feb. | Aus der Wissenschaft: "Die Idee ist längst nicht tot" Die Leiterin eines Hochschul-Blockchain-Centers zeigt sich optimistisch. "Viele Hoffnungen haben sich in Luft aufgelöst", sagt indes ein Informatik-Dozent. Was steckt dahinter?

Teil 3 | 15. Feb. | Blockchain-Check: Projekte von Firmen und Wissenschaft Im ersten Teil des Checks schauen wir Projekte von Unternehmen und Wissenschaft an: Cardossier, Quartierstrom und dHealth Network.

Teil 4 | 17. Feb. | Blockchain-Check: Zwei Startups aus der Schweiz Im zweiten Teil des Checks nehmen wir das Supply-Chain-Startup Modum und das Fintech Swissborg unter die Lupe.

Teil 5 | 22. Feb. | Das Crypto Valley in der Pandemie Wo steht der Blockchain-Standort Schweiz in Pandemie und zweitem Krypto-Winter? Wir haben uns in Zug umgesehen und mit Beteiligten gesprochen.