Atos will sich auf- und der Chef abspalten

Bereits im Februar äusserte sich der kriselnde französische IT-Dienstleister Atos dazu, dass dem Unternehmen ein Turnaround gelingen müsse. Nun wurde im Rahmen eines Investorentages in Paris erstmals ein Plan vorgelegt – und der hat es in sich: Atos zieht in Erwägung, das Unternehmen in 2 Teile auf­zu­spalten. Entstehen würde dabei eine neue Firma mit dem Namen Evidian mit Fokus auf Big Data und Cybersecurity. Unter dem bisherigen Namen Atos würden dann nur noch die schwächelnden Sparten IT-Outsourcing und -Management geführt werden, teilte das Unternehmen mit.