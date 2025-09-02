Auch Salesforce-Konto von Zscaler kompromittiert

Neue Angriffe auf Salesforce-Kunden
Dieses Mal wurden Unternehmen ins Visier genommen, welche die Zusatzapplikation Salesloft Drift verwenden.
Loading
Dieses Mal wurden Unternehmen ins Visier genommen, welche die Zusatzapplikation Salesloft Drift verwenden.
Ab dem 1. September können sich auch weitere Schweizer Spitäler dem Verein "Healthcare Cyber Security Center" anschliessen.
Behörden weltweit setzten Fristen für die Umstellung auf Post-Quantum-Kryptografie. Microsoft hat seine Roadmap dazu publiziert.
Citrix publiziert Patches, um drei Schwachstellen in Netscaler zu schliessen. Eine wird gemäss dem US-Hersteller bereits aktiv ausgenutzt.