Auch Swissquote hat jetzt eine Twint-App

Am heutigen 9. August lanciert Swissquote eine Twint-App. Die Schweizer Mobile Payment App hat gegenwärtig insgesamt 4 Millionen aktive Nutzer. Diese können die App direkt mit ihrem Bankkonto verknüpfen und so in Geschäften bezahlen, Parkgebühren begleichen oder P2P-Überweisungen tätigen.

Ob ein User die Twint-App nutzen kann, hängt von seiner Hausbank ab. Diese geben die jeweiligen Apps heraus. Voraussetzung für die Nutzung von Twint als Swissquote-Kunde sei ein E-Trading-Konto, schreibt die Onlinebank.

Mit der Einführung mache man einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Universalbank für Privatkunden. Ausserdem rücke man näher an das Ziel, "die erste Bank für unsere Kunden zu werden, auch im Bereich mobiles Bezahlen", so Swissquote-CEO Marc Bürki.