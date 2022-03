Aus BlueStone Consulting wird Netrics Thun

Der Name BlueStone Consulting verschwindet vom Markt. Ab sofort tritt das Unternehmen unter dem Namen Netrics Thun auf. Laut einer Mitteilung wird Bluestone mit der Namensänderung nun endgültig ein wichtiger Teil der Netrics Gruppe.

Im letzten November war bekannt geworden, dass die in Steffisburg und Wallisellen ansässige 30-köpfige IaaS-Firma rückwirkend per Januar 2021 Teil der Netrics-Gruppe geworden ist. Wie Netrics-CEO Pascal Schmid nun festhält, haben sich die neuen Kolleginnen und Kollegen in den letzten Monaten bestens in die Netrics-Organisation eingegliedert.