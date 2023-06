Aus HSL Informatik wird Sl.one

Der Liechtensteiner IT-Dienstleister HSL Informatik hat bekannt gegeben, dass er seine Geschäfte ab sofort unter dem neuen Namen Sl.one betreiben wird. Damit solle "eine klare Identität und Markenpositionierung für das Unternehmen” geschaffen werden. Die Namensänderung spiegle zudem das Wachstum und die Weiterentwicklung des Unternehmens mit den neuen Eignern wider, so HSL.

Der IT-Dienstleister, der rund 20 Personen beschäftigt und hauptsächlich in Liechtenstein sowie im Rheintal tätig ist, gehört seit Ende 2022 zu Telecom Liechtenstein. Seit April dieses Jahres ist auch der Luzerner IT-Dienstleister Leuchter IT-Solutions an der Firma beteiligt. Dies ermöglicht es dem Liechtensteiner Unternehmen, für kompliziertere Projekte auf das Know how der rund 100 Mitarbeitenden der Luzerner zurückzugreifen.