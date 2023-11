Avaris: Die Ostschweiz hat neuen grossen IT-Anbieter

Die Firmen Weibel IT und Geoinfo IT haben ihre Fusion bekannt gegeben. Neu werden sie als Avaris IT im Markt auftreten. Rund 50 ICT-Fachleute beschäftigt die Firma nach eigenen Angaben und wird damit einer der grössten IT-Anbieter in der Ostschweiz.

CEO des fusionierten Unternehmens wird Manuel Domeisen, der bislang Weibel IT geleitet hatte. Seine rechte Hand als COO wird Peter Schmollinger, die CPO-Funktion übernimmt Christoph Frick. Beide waren zuvor in derselben Position bei Weibel IT tätig. Die drei C-Level-Manager sind zugleich Partner von Avaris IT.

Es ist der zweite Zusammenschluss seit Frühling 2022. Damals fusionierten Weibel IT und die Firma CTF. Man bringe gemeinsam 22 Mitarbeitende in die neue Firma, sagt CEO Domeisen auf Anfrage. Geoinfo IT steuere 26 Beschäftigte zu Avaris IT bei.

Die fusionierte Firma bietet Leistungen in den Bereichen IT-Beratung, Infrastruktur, Sicherheit, Betrieb, Wartung und Support. Sie unterhält Niederlassungen in Herisau, Kirchberg, Appenzell und Weinfelden. Avaris IT gehört zur 184-köpfigen Geoinfo Gruppe, die neben IT-Leistungen auch Vermessungen und Ingenieursdienste bietet.