AWS investiert 16 Milliarden Euro in Spanien

Erst letzte Woche wurde publik, dass die Cloud-Sparte von Amazon in Deutschland bis 2040 rund acht Milliarden Euro für den Aufbau einer "souveränen europäischen Cloud" investieren will. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass auch in Spanien viel Geld für den Bau von neuen Rechenzentren ausgegeben wird. Insgesamt sollen 15,7 Milliarden Euro in die nordöstliche Region Aragonien fliessen.

Damit will AWS seine Expansion im Land erheblich verstärken. Spanien ist bereits ein Drehkreuz für Amazon. Wie 'Reuters' berichtet, erklärte die Regierung von Aragonien in einer separaten Erklärung, dass die Investition in der Region über einen Zeitraum von zehn Jahren getätigt werde. Es sei die "grösste Technologieinvestition in Spanien und Südeuropa".

Amazon ersetzt damit ältere Pläne, die ursprünglich 2021 angekündigt wurden und Investitionen von 2,5 Milliarden Euro vorsahen. Mit dem deutlich grösseren Betrag sollen in der Region schätzungsweise 17'500 Arbeitsplätze entstehen. Der amerikanische Tech-Konzern verspricht zudem, dass die Rechenzentren vollständig mit erneuerbarer Energie versorgt werden.