Bechtle erhält neue Schweizer Gesamtleitung

Bechtle besetzt seine Gesamtleitung in der Schweiz neu. Nach neun Jahren verlasse Christian Speck "in beiderseitigem Einvernehmen" das Unternehmen, so die Mitteilung. Speck hatte Anfang 2025 die neu geschaffene Position eines Vice President Switzerland angetreten. Der bisherige Geschäftsführer von Bechtle Schweiz übernahm zusätzlich die Verantwortung für die Westschweizer Niederlassung Bechtle Suisse und den Handelsbereich Bechtle Direct.

Der Vorstand von Bechtle danke Christian Speck "ausdrücklich für sein Engagement und seine wertvollen Beiträge zur Einführung der Multichannel-Strategie im Schweizer Markt", heisst es weiter. Specks Nachfolge als Vice President Switzerland tritt per sofort Martin Kull an. Er übernimmt die Gesamtverantwortung aller Vertriebskanäle in der Schweiz.

Kull war bis Ende 2024 für Orange Business tätig. Von 1998 bis 2006 verantwortete er dort bereits das Nord- und Osteuropa-Geschäft. Nach einigen Jahren bei Avaya, Iscoord und Acronis stiess er dann 2016 als Schweiz-Chef erneut zu Orange Business und stieg im Juli 2022 zum Managing Director DACH & Eastern Europe auf.

"Mit Martin Kull gewinnen wir eine äusserst kompetente und erfahrene Führungspersönlichkeit, die unsere Strategie konsequent weiterentwickeln und Bechtle in der Schweiz zu nachhaltigem Wachstum führen und den Ausbau zukunftsorientierter Geschäftsfelder voranbringen wird", sagt Bechtle-COO Konstantin Ebert in der Mitteilung. Das Unternehmen wolle seine Marktpositionierung als einer der führenden IT-Partner von KMU und Enterprise-Kunden sowie dem öffentlichen Sektor in der Schweiz weiter ausbauen.

Der neue Vice President Kull sagt: "Ich schätze den hervorragenden Ruf und die offene, auf unternehmerisches Denken und Handeln ausgerichtete Unternehmenskultur von Bechtle sehr. Mit viel Elan möchte ich auf der Stärke unseres Schweizer Teams aufbauen und gemeinsam den Erfolg von Bechtle weiter vorantreiben." Bechtle beschäftigt in der Schweiz rund 1100 Mitarbeitende an 14 Standorten und setzte im Geschäftsjahr 2024 gut 543 Millionen Euro um.