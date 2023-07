Bedag findet Unterstützung für Workplace-Services

In einer Ausschreibung suchte Bedag "Dienstleistungen im Workplace Umfeld". Zur Begründung hiess es in den Unterlagen: Der Bereich Workplace der Bedag erwarte zusätzliche Aufgaben und Aufträge in der Software­bereit­stellung. Zudem sei es aufgrund des Fachkräftemangels eine Herausforderung, ausreichend personelle Ressourcen sicherzustellen.

Deshalb wurden externe Fachpersonen gesucht, um rasch auf Ressourcen­engpässe reagieren zu können. Einen Teil der entsprechenden Unternehmen hat der Berner IT-Dienstleister jetzt gefunden und Zuschläge für 2 von 3 Losen erteilt.

Im Los 1 "Bereitstellung von Software" schätzt Bedag den Umfang über die nächsten 5 Jahre auf rund 36'000 Dienstleistungsstunden. Dazu wurden 3 Zuschläge für Rahmenverträge zum Leistungsabruf erteilt.

Die Angebote bewegten sich zwischen rund 4,1 und 6,4 Millionen Franken. Unisys erhielt die höchste Punktzahl. "Ihm ist daher als vorteilhaftestes Angebot der Zuschlag zu erteilen", heisst es auf Simap. Das Angebot sei preislich das zweitgünstigste (5,5 Millionen) und erfülle die Zuschlagskriterien in hohem Ausmass. Die weiteren im Zuschlag berücksichtigten Anbieter sind Basevision und 3F. Insgesamt gingen 5 Angebote ein.

Im Los 3 wurden Dienstleistungen hinsichtlich Service Management für geschätzte 12'600 Dienstleistungsstunden gesucht. Hier gingen 3 Angebote ein. Alle 3 würden sich für den Abschluss eines Rahmenvertrags eignen und erhalten somit einen Zuschlag, schreibt Bedag. Es sind dies: Abraxas (rund 2,5 Millionen Franken), Business IT (1,7 Millionen) und 3F (1,5 Millionen).