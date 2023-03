"Bei Cybersicherheit liegt die Schweiz hinter Tansania"

Mit viel Tamtam wurde am 15. März 2022 die parlamentarische Gruppe Cyber gegründet . Sinn und Zweck der überparteilichen Gruppierung ist die Vernetzung von Politik, Industrie und Wirtschaft rund um das Thema Cybersicherheit.

Auf Nachfrage von inside-it.ch sagte Co-Präsidentin Doris Fiala, es sei ein gutes Jahr mit spannenden Veranstaltungen gewesen. "Wir konnten dabei helfen, das Thema Cyber verstärkt aufs Parkett zu bringen, die Bedürfnisse der Schweiz zu eruieren und Lösungsansätze aufzuzeigen. Sei dies im Bereich der Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Forschung, Militär oder Verwaltung."

Dies, obwohl die Schweiz punkto Cyberverteidigung nicht wirklich optimal aufgestellt ist. "Wir befinden uns auf Rang 42 im Global Cyber Security Index der ITU " , sagt Fiala. Es gebe also grösseren Aufholbedarf – sogar Länder wie Tansania oder Nordmazedonien würden vor der Schweiz liegen.

Aber, so Fiala, "das Parlament hat die Zeichen der Zeit erkannt". Beispielhaft dafür führt sie die Genehmigung des Kommando Cyber und die Überführung des NCSC weg vom EFD hin zum VBS an. Die FDP-Nationalrätin verteidigt den kritisch begleiteten Entscheid . Dieser sei richtig und wichtig gewesen: "So sind neu fast alle Cyberkompetenzen der Bundesverwaltung bei einem Departement verortet." Natürlich bestehe die Herausforderung, die Abgrenzung zwischen Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung sicherzustellen. Aber sie ist "zuversichtlich", dass das klappt.