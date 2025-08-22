Berner Parlament bewilligt zähneknirschend nächsten Citysoftnet-Kredit

22. August 2025 um 09:00
image
Foto: István Gerényi / Unsplash

Die problembehaftete Fallführungssoftware verschlingt weitere 1,5 Millionen Franken. Die Gesamtkosten steigen auf 10 Millionen.

Knapp ein halbes Jahr nach dem letzten Nachkredit für Citysoftnet musste der Berner Stadtrat bereits wieder über den nächsten befinden. Im März 2025 ging es um den fünften Nachkredit für die Fallführungssoftware. Mit 43 zu 25 Stimmen genehmigte das Stadtparlament diesen in der Höhe von 2 Millionen Franken.
Im April beantragte der Berner Gemeinderat dann den sechsten Nachkredit. Weitere 1,5 Millionen Franken würden benötigt. Die Umstellung auf Citysoftnet im Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz (EKS) habe "in Kombination mit anderen Herausforderungen zu Mehraufwand und einer Überlastung des Personals" geführt, so die Begründung der Stadtregierung. Um einen Normalbetrieb zu erreichen, brauche es erneut zusätzliche finanzielle Mittel.
In seiner Sitzung vom 21. August stimmte das Parlament dem Antrag mit 48 zu 17 Stimmen bei 6 Enthaltungen zu. Obwohl der Entscheid deutlicher als im März ausfiel, machten zahlreiche Ratsmitglieder ihrem Unmut Luft. "Wir erwarten endlich eine seriöse Budgetierung", zitiert die Nachrichtenagentur 'Keystone-SDA' Corina Liebi (GLP/EVP). Sie bezeichnete das Vorgehen des Gemeinderats als naiv. Neben ihrer Fraktion lehnten auch SVP und die Mitte die Vorlage ab.
Das gemeinsame Projekt Citysoftnet von Bern, Basel und Zürich gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Als erste Stadt wurde die Software 2023 in Bern eingeführt. Seither kommt es regelmässig zu Problemen. Voll funktionsfähig soll das System erst 2026 sein. Inzwischen haben sich die Gesamtkosten in Bern auf 10 Millionen Franken summiert. Auch die Berner GPK hatte harsche Kritik am Projekt geäussert. Die Fehler und Versäumnisse beim Projekt seien "nicht akzeptabel".
In Bern kommt dazu, dass die Stadt gemäss aktuellem Stand bis spätestens 2031 auf das "Neue Fallführungssystem im Kanton Bern" (NFFS) wechseln muss. Dann müsste Citysoftnet wieder ausser Betrieb genommen werden.

image


Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Schweiz setzt auf Technologie aus den USA

Die Mehrheit der börsenkotierten Schweizer Unternehmen nutzt bei der elektronischen Kommunikation einen US-Anbieter. In Europa ist die Situation ähnlich.

publiziert am 22.8.2025
image

Nächste Umfrage sieht Ja-Mehrheit für E-ID

Die erste SRG-SSR-Trendbefragung ergibt eine Zustimmung von 60% für das E-ID-Gesetz.

publiziert am 22.8.2025
image

Bundesrat will Gesetz zur Cyberresilienz

Potenziell fehlerhafte digitale Produkte können in der Schweiz heute ohne weiteres vertrieben werden. Das will der Bundesrat mit einem Gesetz zur Cyberresilienz ändern.

publiziert am 22.8.2025
imageAbo

Zürcher Baudirektion will BIM-Software beschaffen

Die Baudirektion des Kantons Zürich führt das Building Information Modeling in verschiedenen Ämtern ein. Dafür soll eine Datenverarbeitungsplattform beschafft werden.

publiziert am 22.8.2025