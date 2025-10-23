Bexio übernimmt KI-Firma Kontera

23. Oktober 2025 um 09:21
Foto: zVg

Das Aargauer Unternehmen entwickelt KI-Lösungen für das Rechnungswesen. Bexio will diese in das eigene Angebot integrieren.

Bexio übernimmt Kontera mit Sitz in Lenzburg (AG). Die Firma entwickelt KI-Lösungen für Buchhaltungssysteme. Herzstück ist der "Kontera AI Agent", der eine vollautomatische Verarbeitung von Belegen ermöglicht. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Die Lösungen von Kontera waren bereits bis dahin mit der Software von Bexio kombinierbar. Zu den weiteren unterstützten Systemen gehören Infoniqa One 50, Abacus, Topal, Banana Buchhaltung und Universal Accounting. Laut Mitteilung werden die KI-Lösungen monatlich von über 2500 Unternehmen und Treuhändern genutzt.
Sie würden das Angebot von Bexio "ideal" ergänzen. "Die Lösungen von Kontera markieren den nächsten wichtigen Schritt in der Automatisierung administrativer Prozesse und der Buchhaltung. Die KI-Funktionen werden nahtlos in die Bexio Business-Software integriert, sodass die über 90'000 Kunden mehr Zeit für ihr Kerngeschäft gewinnen", so die Mitteilung. Die Mitarbeitenden von Kontera würden ihre angestammten Tätigkeiten fortführen und eine wichtige Rolle beim weiteren Ausbau der KI-Funktionalitäten bei Bexio übernehmen.
Bexio-CEO Markus Naef sagt in der Mitteilung: "Die Integration von Kontera ist für uns ein sehr logischer Schritt. Künstliche Intelligenz kann einen grossen Vorteil für unsere Kunden bedeuten, aber nur, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird." Mit dem Know-how von Kontera würden KMU und Treuhänder von einem "klaren, messbaren Nutzen" profitieren.

