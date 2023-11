Boston Dynamics Institute kommt nach Zürich

Das Boston Dynamics AI Institute wird Anfang 2024 ein Entwicklungsteam in Zürich aufbauen, teilt die Standortorganisation Greater Zurich Area mit. Damit will die Organisation ihr weiteres Wachstum vorantreiben. Gleichzeitig soll der Zürcher Standort dem Institut Kontakt zu neuen Talenten, den hiesigen Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen bieten.

Das Team in Zürich wird laut einer Mitteilung des Instituts an der Weiterentwicklung intelligenter und agiler Robotersysteme arbeiten, die auch in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden sollen. Der Fokus werde auf den Kernbereichen KI, Hardwaredesign und Machine Learning, aber auch Roboterethik liegen, schreibt Boston Dynamics.

Roboter sind noch ziemlich dumm

Das Boston Dynamics AI Institute beschäftigt rund 150 Mitarbeitende in Massachusetts. Wie gross der Zürcher Standort dereinst werden soll, ist nicht bekannt. Derzeit hat das Institut erste Stellen für den Schweizer Standort ausgeschrieben.

Gegründet wurde das AI Institute im Jahr 2022 von Marc Raibert, der zuvor das Robotik-Unternehmen Boston Dynamics ins Leben gerufen hat. Die Firma wurde 2020 von der Hyundai Motor Company übernommen. Laut einer Mitteilung haben Hyundai und Boston Dynamics 400 Millionen Dollar in den Start des AI Institute investiert.

Ein Ziel ist die schnellere Entwicklung von Robotern. "Im Moment braucht man selbst für einfache Aufgaben eine ganze Flotte von Programmierern, und jede neue Aufgabe, die der Roboter erledigen soll, bedeutet eine Menge Arbeit", sagte Raibert bei der Gründung des Instituts.