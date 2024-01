Broadcom stutzt das VMware-Portfolio zusammen

Kaum war die Übernahme von VMware durch Broadcom abgeschlossen, startete der neue Besitzer mit Umstrukturierungen. Wie Ende letzten Jahres bekannt wurde, ändert sich die Art, wie VMware-Kunden ihre Produkte beziehen können: Broadcom forciert beim Virtualisierungsspezialisten Abo-Modelle und killt zeitlich unbegrenzte Lizenzen.

Dies geht offenbar mit weiteren Änderungen einher. In einem Kundenportal kündigt das Unternehmen die Einstellung einiger Produkte an, wie 'Golem' aufgefallen ist. Dort schreibt VMware von einem "Meilenstein", den man auf dem Weg zur Straffung des Portfolios und zum Übergang zum Abo-Modell erreicht habe. Damit sind nun eine Reihe von Produkten am Ende ihrer Verfügbarkeit (EOA) angekommen.

Das Unternehmen listet gut 50 Produkte auf , die nicht mehr erworben werden können. Darunter befinden sich mehrere Varianten von vSphere, vSAN, Aria, oder NSX. Nicht mehr als eigenständiges Produkt verfügbar sein wird auch VMware Hypervisor, auch als Esxi bekannt. Nutzer gehen gemäss dem 'Golem'-Bericht davon aus, dass dies insbesondere auch die bislang für Testzwecke kostenlose Variante betrifft

Solang bestehende Lizenz- und Supportverträge aktiv sind, müssen Kunden gemäss den Angaben noch nichts unternehmen. Steht eine Verlängerung an, werd man, Kunden jeweils "die für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Abonnementprodukte" anbieten, wie es heisst.