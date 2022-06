Broadcom will bei VMware auf Abo-Modell setzen

Letzte Woche berichtete 'The Register', dass Broadcom nach der 61-Milliarden-Dollar-Übernahme von VMware einen "schnellen Übergang von unbefristeten Lizenzen zu Abonnements" vollziehen will. Tom Krause, Präsident der Broadcom Software Group, wurde in einem Gespräch gefragt, wie der Halbleitergigant seine Prognose einhalten will, dass VMware innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss der Transaktion ein EBITDA von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Seine Antwort: "Abonnements". Die Umstellung soll offenbar im Laufe der nächsten Jahre erfolgen, schreibt das Techmagazin.