Bund lässt bei der Wahl von Oberson Abels wichtige Fragen offen

Die vom Bundesrat angeordnete Administrativuntersuchung des Xplain-Hacks soll unter anderem aufzeigen, wie die Interlakener Firma an die heiklen Daten kam. Wie der Bundesrat gestern mitteilte , wurde mit dem Auftrag die Genfer Kanzlei Oberson Abels betraut.

Begründung zur Wahl der Kanzlei ist vage

Was in der vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) verschickten Mitteilung indes fehlte, war eine Begründung für die Wahl der Kanzlei. Ebenso liess die Nachricht einen Hinweis über die Qualifikation vermissen.

Auch auf Nachfrage von inside-it.ch weicht das EFD aus. Auf die Fragen, weshalb die Kanzlei ausgewählt wurde und was diese zur Untersuchung des Falls qualifiziert, schreibt EFD-Sprecher Grégoire Gogniat:

"Mit der Wahl einer verwaltungsexternen Stelle kann die Unabhängigkeit der Untersuchung und die damit verbundene notwendige Glaubwürdigkeit der Ergebnisse sichergestellt werden." Zudem werde sichergestellt, dass die nötigen Ressourcen für die Administrativuntersuchung vorhanden sind. "Oberson Abels vertritt die Bundesverwaltung nicht, und hat sie auch im Zusammenhang mit IT-Sicherheit oder Datenschutz nie vertreten."

Das ermögliche eine Unvoreingenommenheit gegenüber allen Verwaltungseinheiten des Bundes. "Oberson Abels beziehungsweise die für die Untersuchung eingesetzten Personen erfüllen die Voraussetzungen, um eine solche Untersuchung zielführend anzugehen und fristgerecht zu Ende zu bringen."

10 Kanzleien waren in der Auswahl, mit 4 wurden Gespräche geführt

Auf die Frage zum Auswahlprozess und zu einer möglichen Shortlist schreibt Gogniat, dass das EFD Offerten von 10 Kanzleien geprüft habe, "wovon mit 4 Kanzleien Gespräche geführt wurden". Man äussere sich nicht weiter zu den 9 anderen Angeboten.

Bei den Gesprächen mit den 4 Kanzleien sei ein Evaluationsteam unter der Leitung des Generalsekretariats des EFD mit Mitgliedern der Generalsekretariate des Justizdepartements und des Militärdepartements sowie Vertretern des Bundesamts für Bauten und Logistik dabei gewesen. Das Team "prüfte auch die 10 Offerten", so Grégoire Gogniat. Ebenfalls beteiligt war das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). "Es steht den Untersuchenden in technischen Frage zur Seite." Update 14:50: Auf der Ausschreibungsplattform Simap wurde der Zuschlag an Oberson Abels publiziert. Er wird mit 2,6 Millionen Franken (haargenau: 2'624'052.50) beziffert. Der Zuschlag wurde freihändig erteilt. Die Begründung: Die Dringlichkeit der Gefahrenabwehr erlaube es nicht, ein offenes Verfahren oder ein Einladungsverfahren durchzuführen. "Aufgrund der qualifizierten Dringlichkeit wird der Vertrag vorzeitig abgeschlossen", heisst es dort abschliessend.