Bund verlängert Cloud-Rahmenverträge mit Hyperscalern

What’s in your Cloud …? Wie Sie Kostentreiber identifizieren und unter Kontrolle bringen
Die Cloud eröffnet enorme Möglichkeiten. Sie kann allerdings schnell teuer werden, wenn Ressourcen unkontrolliert genutzt werden. Zeit, genauer hinzuschauen!
Loading
Die Cloud eröffnet enorme Möglichkeiten. Sie kann allerdings schnell teuer werden, wenn Ressourcen unkontrolliert genutzt werden. Zeit, genauer hinzuschauen!
Bei der Übernahme von Numarics durch Radicant ist es zu Versäumnissen gekommen. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung.
Eine Motion der Finanzkommission stiess nicht nur beim Bundesrat auf offene Ohren. Rund um die Swiss Government Cloud soll eine aktive Interessengemeinschaft aufgebaut werden.
Der RZ-Betreiber gründet eine Niederlassung in Frankfurt. Mögliche Standorte für Rechenzentren werden bereits evaluiert.