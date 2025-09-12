Bund verlängert Cloud-Rahmenverträge mit Hyperscalern

Im Juni 2021 hat der Bund in einer öffentlichen Ausschreibung Public-Cloud-Zuschläge für 110 Millionen Franken an die fünf Hyperscaler Microsoft, Oracle, IBM, AWS und Alibaba vergeben . Nun wurden diese bis 2031 verlängert, wie die Bundeskanzlei bekannt gibt. Organe des Bundes können damit weiterhin zu den Bedingungen der bestehenden Rahmenverträge Public-Cloud-Services dieser fünf Hyperscaler beziehen - falls sie dies wollen.

Bisher scheinen diese Public-Cloud-Services allerdings deutlich weniger genutzt worden zu sein, als man bei der ursprünglichen Vergabe gedacht hatte. Die Departemente und ihre Ämter sowie die Bundeskanzlei sind in ihrem Aufgabenbereich zuständig für den Entscheid, ob sie Leistungen beziehen wollen. Vom Kostendach der damaligen Zuschläge bleiben immer noch 49 Millionen Franken übrig. Deshalb muss es trotz der Verlängerung nicht erhöht werden, wie die Bundeskanzlei betont. Auch diese 49 Millionen Franken müssen nicht unbedingt aufgebraucht werden, eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht.

Übergangslösung, bis die Swiss Government Cloud steht

Mittelfristig sollen die Bundesbehörden Cloud-Services aus der im Aufbau befindlichen "Swiss Government Cloud" (SGC) beziehen. Diese wird eine hybride Architektur haben, die Cloud-Services von mehreren etablierten Public-Cloud-Anbietern mit einer Private Cloud, die in den Rechenzentren des Bundes betrieben wird, verbindet. Die Ausschreibung hierzu sei in Vorbereitung, schreibt die Bundeskanzlei.

Mit der übergangsweisen Verlängerung schliesse der Bund eine Versorgungslücke, bis die SGC operativ ist und gebe den Ämtern die nötige Planungssicherheit für den Bezug von Clouddiensten, begründet die Bundeskanzlei. Die Verlängerung stelle zudem sicher, dass betroffene Anwendungen der Bundesverwaltung weiterhin betrieben werden können.