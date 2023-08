Business IT fusioniert mit Sonio, ehemals Infoniqa SQL

Ende Juni gab sich Infoniqa SQL den neuen Namen Sonio AG. Mit der Änderung soll auch die Ausrichtung auf strategisches Wachstum symbolisiert werden, erklärte die 1988 gegründete Firma zum Namenswechsel. Jetzt schliesst sich Sonio mit Business IT zusammen. "Damit entsteht einer der grössten ICT-Dienstleister im Bereich IT-Infrastruktur in der Schweiz", heisst es in einer Mitteilung. Man steige in die Top 5 auf.

Sonio vereint die drei Geschäftsbereiche Data Center Technologies, Data Management und Managed Services. Business IT sieht sich als ein Full Service Provider mit Fokus auf Hybrid Cloud, Digital Workplace und ebenfalls Managed Services. "Die Bereiche ergänzen sich nebst dem komplementären Produktportfolio der jeweiligen strategischen Partner somit ideal", so die Mitteilung. Beide Unternehmen seien zudem seit mehr als 25 Jahren etablierte Grössen am Schweizer Markt und erzielen gemeinsam einen Umsatz von rund 125 Millionen Franken.

Sonio-CEO Roger Hegglin erklärt: "Dieser Zusammenschluss unterstreicht unsere Wachstumsambitionen am Schweizer Markt, welche wir weiterhin konsequent verfolgen werden." Ralph Meyer, CEO von Business IT, fügt an: "Die beiden Unternehmen und ihre Services ergänzen sich ideal und bringen sowohl gegenüber unseren Kunden wie auch Mitarbeitenden und Partnern einen klaren Mehrwert."