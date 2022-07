Infoniqa SQL wird an Investoren verkauft

Der Baarer IT-Dienstleister Infoniqa SQL will in den kommenden Jahren nicht nur organisch wachsen, sondern sein Portfolio auch durch Zukäufe erweitern. Dafür hat das Unternehmen Investoren an Bord geholt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Es handelt sich demnach um die österreichischen Firmen AH & Capital Partners, Alpha VCX sowie Invest, ein Private Equity Fonds der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich.

Urs Tschudin und Roger Hegglin bleiben beteiligt

Die Investorengruppe erwerbe die Mehrheit des Aktienkapitals, heisst es in der Mitteilung. Urs Tschudin und Roger Hegglin hatten das Unternehmen 2017 im Rahmen eines Management-Buyouts gekauft. Sowohl Hegglin wie auch Tschudin hielten weiterhin "bedeutende Anteile" und bleiben am Unternehmen beteiligt, wie es weiter heisst. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Urs Tschudin, früherer CEO und aktueller VRP, wolle nun kürzertreten, schreibt Infoniqa SQL. Er werde zwar den Vorsitz im Gremium behalten, sich aber noch in diesem Jahr aus dem operativen Geschäft zurückziehen. "Ich freue mich sehr, dass Infoniqa SQL so gut für die Zukunft aufgestellt ist und wir mit der Unterstützung der neuen Investoren nun die nächste Wachstumsstufe zünden können", so Tschudin.

Infoniqa SQL ist auf die drei Bereiche Data Center Technologies, Information Availability sowie Managed Services fokussiert. Mit der Investorengruppe soll das Portfolio in diesen Bereichen ausgebaut werden. "Wir sehen uns in drei bis fünf Jahren mit einer Umsatzzahl im dreistelligen Millionenbereich unter den 50 grössten IT-Unternehmen der Schweiz" sagt CEO Roger Hegglin.

Ausserdem wolle der IT-Dienstleister seine Marktposition in sämtlichen Landesteilen ausbauen. Aktuell ist Infoniqa SQL mit 65 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Baar sowie an Niederlassungen in Zürich und Bussigny-près-Lausanne vertreten.