Cancom will mit Übernahme in der Schweiz wachsen

Cancom übernimmt K-Businesscom und damit "Österreichs führenden ICT-Lösungsanbieter, Serviceprovider und Digitalisierungspartner", teilt die Münchner Gruppe mit. Das 1999 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien und verfügt auch über eine Schweizer Niederlassung in St. Gallen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Durch die Übernahme stossen 1650 Mitarbeitende von K-Businesscom zu den rund 4000 von Cancom. Die Kompetenzen für IT- und Digitalisierungslösungen, zugehörige Services und für den Betrieb von IT-Systemen würden gebündelt. Darüber hinaus bringe K-Businesscom neue Fähigkeiten im Bereich Intelligent Networks, Data und IoT in das Portfolio der Gruppe ein.

Gesamtumsatz von fast 2 Milliarden Euro

"Wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, die Cancom-Gruppe insbesondere in Österreich und der Schweiz schneller in eine merklich stärkere Marktposition zu bringen, als dies durch organisches Wachstum möglich gewesen wäre", lässt sich Rüdiger Rath, seit Juli 2022 CEO von Cancom, zitieren. Franz Semmernegg, CEO K-Businesscom, ergänzt: "Das grösste Wachstumspotenzial sehen wir bei unseren ICT-Service-Modellen (XaaS), auch insbesondere im Bereich Cybersecurity."

Nach eigenen Angaben erwirtschaftet Cancom mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Derjenige von K-Businesscom beläuft sich auf 520 Millionen Euro.

K-Businesscom hat in der Schweiz ausgebaut

Neben der strukturellen Veränderung durch den Zusammenschluss werde sich auch im Management und Aufsichtsrat die enge Verzahnung und der gemeinsame Weg der beiden Unternehmen widerspiegeln, heisst es weiter. Nachdem der Cancom-Vorstand seit November 2022 nur noch aus zwei Mitgliedern bestand, werde Jochen Borenich, seit 2010 Mitglied des Vorstands von K-Businesscom, nach endgültigem Abschluss der Transaktion als Chief Sales Officer im Gremium Einsitz nehmen. Rüdiger Rath und der CFO von Cancom, Thomas Stark, werden in den Aufsichtsrat von K-Businesscom einziehen.

Mit der Einbringung von K-Businesscom in die Cancom-Gruppe entsteht im DACH-Raum ein grosser hybrider ICT-Serviceprovider mit Wachstumspotential. Insbesondere für die Schweiz plant K-Businesscom einen weiteren Ausbau an Marktanteilen. Die ersten Weichen wurden hierfür bereits gestellt: Vorige Woche übernahm K-Businesscom 100% der Anteile an der eigentümergeführten Belsoft Infortix AG. Der Systemintegrator mit Schwerpunkt Datacenter, Netzwerk und Security mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Pfäffikon und Basel hat 35 Mitarbeitende und macht einen Umsatz von rund 12 Millionen Euro.