Chat-Leaks geben Einblick in die Struktur der Conti-Cyberkriminellen

Mit Beginn des Ukraine-Krieges bezog die berüchtigte Ransomware-Bande Conti Stellung für Russland. Man sichere der russischen Regierung die "volle Unterstützung" zu, schrieb sie in einem Statement. "Wir werden unsere volle Kapazität nutzen, um Vergeltungsmassnahmen zu ergreifen, falls die westlichen Kriegstreiber versuchen, kritische Infrastrukturen in Russland anzugreifen."

Medien und Cybersecurity-Spezialisten haben nun mit deren Analyse begonnen. Im Leak befinden sich unter anderem rund 400 Json-Dateien und 60'000 interne Chat-Protokolle, die einen vertieften Einblick in die Mafia-ähnliche Struktur der Bande geben.

Das Qualifikationsniveau sei jedoch im Allgemeinen heterogen, so 'LeMagIT'. "Einigen Rekruten musste beigebracht werden, wie man einen VPN-Server oder einen Socks-Proxy-Server verwendet." Auch bei der Bezahlung seien die Cyberkriminellen "unterschiedlich vorsichtig": "Während die einen regelmässig dieselbe Bitcoin-Adresse verwenden, ändern andere sie mehr oder weniger systematisch." Auch seien heftige Diskussionen ausgebrochen, weil Zahlungen an Bandenmitglieder nicht oder erst verspätet erfolgten.

Auch der amerikanische Security-Spezialist Brian Krebs hat sich die Datenpakete vorgenommen und in "2 Tagen 14 Monate an Chats" analysiert. Es sei eine "Goldmine ohne Boden", schreibt er in seinem Blog. "Die Nachrichten enthalten auch umfangreiche Lösegeldverhandlungen und Zahlungen von Unternehmen, die einen Verstoss oder Ransomware-Vorfall nicht offengelegt hatten (und tatsächlich Conti bezahlt hatten, um sicherzustellen, dass die Bande schweigt). Darüber hinaus gibt es in diesen Chats Hunderte von Bitcoin-Adressen, die sich zweifellos als nützlich für Strafverfolgungsbehörden erweisen werden, die versuchen, die Gewinne der Gruppe zu verfolgen."