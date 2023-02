ChatGPT: OpenAI entwickelt KI, um eigene KI zu entlarven

Gegen ChatGPT gibt es bei aller Begeisterung viele Vorbehalte. Die künstliche Intelligenz könne beispielsweise beim Schummeln in der Schule oder an der Uni helfen. Doch künftig soll ein neues Tool KI-generierte Texte und von Menschen geschriebene Inhalte unterscheiden können.

OpenAI versucht damit, die Folgen der eigenen Erfindung in den Griff zu bekommen. Die Entwicklerfirma von ChatGPT hat ein Programm veröffentlicht, das unterscheiden soll, ob ein Text von einem Menschen oder einem Computer geschrieben wurde.

Noch funktioniert die Erkennung allerdings schlecht, wie OpenAI in einem Blogeintrag einräumt. In Testläufen habe die Software in 26% der Fälle korrekt von KI geschriebene Texte identifiziert. Zugleich seien aber auch 9% der von Menschen formulierten Texte fälschlicherweise einer Maschine zugeordnet worden. Deshalb empfehle man vorerst, sich bei der Bewertung der Texte nicht hauptsächlich auf die Einschätzung des "Classifiers" zu verlassen.