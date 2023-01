CKW-Rechenzentrum in Rotkreuz eingeweiht

Auf dem Gelände der CKW-Unterstation Rotkreuz hat der Innerschweizer Infrastrukturbetreiber CKW Fiber Services ein neues Rechenzentrum re­a­li­siert. Die Anlage, die am Montag, 9. Januar eingeweiht wurde, soll nicht nur hohe Ansprüche an die Sicherheit, sondern auch an die Nach­hal­tig­keit erfüllen.

So ist die Fassade des rund 10 Millionen Franken teuren Neubaus mit Solar-Panels eingekleidet, wie CKW mitteilte. Auf 1165 Quadratmetern wurden über tausend Solar-Module verbaut. Durch den Einbezug der Fassade könne der Anteil an Strom, der am Morgen, am Abend und im Winterhalbjahr produziert werde, deutlich gesteigert werden, heisst es weiter.

Die Solaranlage produziert laut CKW rund 135'000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 30 durchschnittlichen Vierpersonen-Haushalten. Der eigens produzierte Solarstrom wird vor Ort vollständig für den Betrieb des Rechenzentrums verbraucht.

Zeitraffer vom Bau des Rechenzentrums. Video: Youtube

Auf einer Nutzfläche von 700 Quadratmetern bietet das neue Datencenter Platz für ver­schiedene Ausbau- und Leistungsstufen. Die verbauten Technologien würden höchste Ansprüche an die Sicherheit erfüllen, heisst es. Das Datencenter, das sich an Grossunternehmen, KMU und ICT-Provider aus der Region Zug richtet, sei erdbebensicher gebaut worden. Zudem sei im Krisenfall eine Energie­au­to­no­mie von mindestens 6 Tagen gewährleistet, schreibt CKW weiter. Das Rechenzentrum ist nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllt auch die geforderten Standards der Finma.