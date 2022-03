CM Informatik übernimmt Campus Software

Anfang 2020 hat CM Informatik (CMI) das Unternehmen Roth Soft aufgekauft , und erweiterte dadurch sein Portfolio an Softwarelösungen für Schulen um das Produkt "LehrerOffice". Nun gibt der Softwarehersteller mit Hauptsitz in Schwerzenbach die Übernahme der Campus Software AG bekannt.

Das 1995 gegründete Unternehmen Campus Software hat seinen Sitz in Schmerikon und bietet mit "iCampus" eine Schulverwaltungslösung für Volks- und Musikschulen an. Die Kundenbasis besteht aus Kantonen, Städten, Gemeinden und einzelnen Schulen, primär in den Kantonen Bern, Zürich, Solothurn und Graubünden.

iCampus wird nun ein weiterer Teil des Portfolios von CMI, allerdings sollen Anwender mittelfristig auf das CMI-eigene Produkt "CMI Schule" wechseln, wie der neue Besitzer von iCampus mitteilt. Die von CMI angebotenen Lösungen seien "nahezu identisch" mit iCampus und darum eine ideale Nachfolgelösung.

Vorerst verspricht CMI aber, dass das iCampus-System wie gewohnt weiterlaufe und der Support nahtlos sichergestellt sei. Bestehenden Kundenverträge würden unverändert fortgeführt.

Für die bisherigen Mitarbeitenden von Campus Software trennen sich aufgrund der Übernahme teilweise die Wege. Einige von ihnen werden von CMI, die anderen von Polysol, Miteigentümer von Campus Software, übernommen. Obwohl iCampus nun CMI gehört, sollen Mitarbeitende von PolySol wie bis anhin Aufträge im Bereich Wartung und Betrieb der Campus-Lösung übernehmen, erklärt CMI.