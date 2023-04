Collana IT übernimmt Pentag Informatik

Wie die deutsche Unternehmensgruppe Collana IT mitteilt, hat sie per Ende März das Schweizer Unternehmen Pentag Informatik übernommen. Pentag hat seinen Hauptsitz in Ittigen im Kanton Bern und beschäftigt gemäss Collana 34 Mitarbeitende. Die Firma ist auf Softwareentwicklung auf der Basis verschiedener Technologien wie Java, .NET, Angular oder Spring Boot spezialisiert. Zu den Kunden gehören Swisscom, Postfinance und Jungheinrich.

Durch den Verkauf sorge Pentag für eine frühzeitige Nachfolgeregelung, schreibt Collana. Ausserdem verspreche sich die Pentag-Geschäftsführung eine kollaborative Zusammenarbeit. "Die innovativen Leistungen der Gruppe sowie ihr breit aufgestelltes Portfolio ergänzen sich perfekt mit unseren Angeboten" sagt dazu Vito Trentadue, der CEO von Pentag.