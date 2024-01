Competec meldet erstmals Umsatzrückgang

Die Competec-Handelsgruppe, zu der die E-Commerce-Marke Brack.ch und der Grosshändler Alltron gehören, erzielte im vergangenen Jahr 1,14 Milliarden Franken Umsatz. Das entspricht einem Rückgang von 2,6% gegenüber 2022, heisst es vom Konzern.

Den Rückgang führt das Unternehmen auf die "negative Marktentwicklung, die sich in der zweiten Jahreshälfte besonders im B2B-Bereich akzentuiert hat" zurück. Der scheidende CEO Martin Lorenz zeigt sich in der Mitteilung aber optimistisch, dass die Investitionsbereitschaft der Geschäftskunden in diesem Jahr wieder steige.