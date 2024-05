Das "geheime" KI-Labor von Apple in Zürich

Apple baut in der Schweiz ein KI-Team auf. In Zürich sei ein "geheimes europäisches Labor" eingerichtet worden, berichtet die 'Financial Times'. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Analyse von Linkedin-Profilen und Stellenausschreibungen.

Der Konzern ist schon länger dabei, mehr auf KI-Entwicklungen zu fokussieren, um einen möglichen Rückstand auf die Konkurrenz aufzuholen. Laut 'Financial Times' (Paywall) hat Apple in den letzten Jahren eine Rekrutierungskampagne unternommen, um sein globales Team für KI und Machine Learning zu erweitern.

Zwei Büros in Zürich

Die nötigen Spezialistinnen und Spezialisten fand man nicht zuletzt bei Google. Es begann mit der Abwerbung von John Giannandrea 2018, der heute Senior Vice President Machine Learning and AI Strategy von Apple ist. Seither hätten über drei Dutzend weitere KI-Fachkräfte von Google zu Apple gewechselt.

Auch in Zürich, wie der 'Tages-Anzeiger' (Paywall) auf Linkedin herausgefunden hat. Hierzulande würden rund zehn Personen für Apple im Bereich KI arbeiten, die zuvor bei Google angestellt waren. Tätig sind sie offenbar in zwei Büros. Eines davon sei so "wenig bekannt", dass nicht einmal die Nachbarn wüssten, wer dort forscht, schreibt die 'FT'. Apple reagierte weder auf Anfragen der englischen noch der Schweizer Zeitung.

Es begann mit der Übernahme von Startups

Gemäss Van Gool wird an der Limmat vor allem in einem hier gegründeten "Vision Lab" gearbeitet. Wie die 'FT' weiter schreibt, würde sich die dortige Forschung auf fortschrittliche KI-Modelle konzentrieren, die Text und Bild miteinbeziehen.

Mehrere KI-Stellen ausgeschrieben

Ein Blick von inside-it.ch in Apples Stelleninserate zeigt, dass aktuell mehrere Jobs in diesem Lab ausgeschrieben sind. So werden unter anderem ein oder eine Machine Learning Engineer und MLOps Engineer gesucht.

Im Inserat heisst es: "Wir sind das Human and Object Understanding (HOUr) Team innerhalb der Gruppe System Intelligence and Machine Learning (SIML). Wir sind ein angewandtes Forschungs- und Entwicklungsteam, das grundlegende ML-Technologien und -Systeme für die visuelle Wahrnehmung und das Denken von Menschen im Kontext entwickelt." Von besonderem Interesse sei die Verwendung von LLMs für Schlussfolgerungen in einem multimodalen Umfeld.