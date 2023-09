Das sind die Top-CIOs der Schweiz

Markus Köpfli, Head Digital Business Services / Group CIO von Mettler-Toledo International, ist von EY und Confare zum besten IT-Manager des Jahres 2023 ernannt worden.

"Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und hat die IT als einen der treibenden Innovatoren im Unternehmen platziert", lob der EY-Vertreter und Jury-Vorsitzende Jan Leitermann den "CIO des Jahres 2023". Mettler-Toledo habe im vergangenen Jahrzehnt konsequent in die IT investiert. "Markus Köpfli war seit langem ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und hat seit seiner Ernennung zum Group CIO im Jahr 2019 diesen Prozess konsequent fortgesetzt", fügt Leitermann an.

Es habe auch dieses Jahr wieder viele ausgezeichnete Bewerbungen für den CIO Award gegeben, schreibt EY. Unter diesen haben die Veranstalter noch zwei "Top CIOs" ausgezeichnet: Michael Nussbaumer von den Regionalwerken Baden und Marc Pfeiffer von der Steuerverwaltung Bern.

Mit den Awards wollen die Initianten unter anderem auch die Relevanz neuer Technologien sichtbar machen und die Leistungen von IT-Verantwortlichen wertschätzen. "Ausserdem können wir zeigen, welche Technologien und konkreten Use Cases die Treiber für Innovationen sind, wie dieses Jahr AI und GenAI", so der Jury-Vorsitzende Leitermann.