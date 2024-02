Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres hat Dell Technologies sein "Partnerprogramm 2024" vorgestellt. Der Fokus der Änderungen liege auf einer "intensiveren Zusammenarbeit, höheren Anreizen für Neugeschäfte und grösseren Investitionen in wachstumsstarke Bereiche wie Apex und Powerflex", teilt das Unternehmen mit. "Partner sind entscheidend für unseren Erfolg", schreibt Denise Millard, seit Oktober 2023 globale Channelchefin von Dell, in einem Blogbeitrag. "In den letzten vier Quartalen trugen unsere Partner etwa 50% unseres Nettoumsatzes und mehr als 60% aller neuen und reaktivierten Käufer bei."

Um gemeinsam mit den Partnern zu wachsen, belohne Dell deren Engagement ab sofort noch stärker und hebe die Acquisition Incentives in allen Produktkategorien deutlich an. Weiter gibt es laut Mitteilung höhere Gewinnpotenziale für Apex-Infrastrukturangebote und höhere Verdienstpotenziale für die Kategorien "Client+" und "Prosupport Plus" sowie einen Rebate Kicker von 4% für Partner mit der "Powerflex Design 2023"-Zertifizierung.

Das im Mai 2023 unter dem Namen Project Harmony eingeführte Modell, das Partnern die Integration der Professional Services von Dell Technologies in ihre eigenen Service-Angebote ermöglicht, wird in Partner Proservices umbenannt. Dazu sei geplant, dass die darin enthaltenen Services weiter ausgebaut werden.

Ausserdem werden neue Kompetenzen in den Bereichen Data Science & AI, Edge Solutions sowie Sustainability & ESG eingeführt. Die beiden Ersteren sollen das Dell-Know-how der Partner validieren. Sustainability & ESG zielt darauf ab, Kundenbedürfnisse durch Nachhaltigkeitsschulungen, Tools und Ressourcen abzudecken.