Deputy CEO Ales Kupsky verlässt Aveniq

Bei Aveniq kommt es zu Änderungen in der Geschäftsleitung. Wie wir erfahren haben, verlässt Ales Kupsky, Head of Application Services & Consulting und stellvertretender CEO, das Badener IT-Unternehmen.

Kupsky war ab 2012 in der Axpo- und später Avectris-Geschäftsleitung tätig, zwischenzeitlich als Interims-CEO . Nach der Fusion von Gia Informatik und Avectris wurde Christophe Macherel CEO und Kupsky Leiter des Bereichs Application Services & Consulting sowie stellvertretender CEO des IT-Dienstleisters, der sich schliesslich zu Aveniq umbenannte.

Auf Anfrage von inside-it.ch bestätigt Macherel, dass Kupsky seine Funktionen niedergelegt habe und das Unternehmen verlassen werde. Man habe "keine deckungsgleiche Auffassung" darüber gehabt, wie Aveniq sich entwickeln soll, erklärt uns CEO Macherel in einem kurzen Telefonat. Der Nachfolgeprozess sei eingeleitet.

Hinter den Jahreszeilen zurück

Kürzlich seien Aveniq-Mitarbeitende über diese Veränderung in der Geschäftsleitung informiert worden. Dabei sei auch erklärt worden, so unsere Quellen, dass das Unternehmen hinter seinem Ebit-Ziel liege und einen Einstellungsstopp verhängt habe. Aveniq dementiert Letzteres. Es gebe keinen Einstellungsstopp. Im laufenden Jahr habe man neue Mitarbeitende eingestellt und es sollen noch ein paar mehr hinzukommen. Aktuell beschäftigt der IT-Dienstleister 670 Personen, 20 mehr als per Ende 2022.

Christophe Macherel, CEO von Aveniq. Foto: Aveniq

Allerdings stehe Aveniq "bezüglich unserer Jahresziele noch nicht überall dort, wo wir sein möchten", erklärt das Unternehmen. Macherel führt dies unter anderem auf den "allgemeinen Auftragsrückgang in der Schweiz, die jeweils schwachen Sommermonate sowie auch auf die vermehrte Cloud-Journey der Kunden" zurück. Mit dem Blick auf die Angebote der Hyperscaler – "ein Dorn im Auge der lokalen IT-Provider" – würden Kunden ihre Prozesse überdenken. Der Markt teile sich zu einem gewissen Grad neu auf, es herrsche Unsicherheit über die Vor- und Nachteile von Cloud und er sehe auch weniger Entscheidungsfreudigkeit, so Macherel.

Auf die Integration von Gia und Avectris will der CEO die Probleme nicht zurückgeführt haben. Er sei zufrieden mit den Fortschritten, 5 verschiedene Firmen zusammenzubringen dauere seine Zeit. Wir erinnern uns: Bevor Avectris von Gia übernommen wurde, schluckten die Badener Logicare (Healthcare), den SAP-Spezialisten ERPsourcing und den Outsourcer Comicro.

Aveniq habe im laufenden Jahr bislang 21 Neukunden gewonnen. Zum Vergleich : Im Gesamtjahr 2022 waren es 26. Das Jahr sei noch nicht vorbei, man halte an der Strategie mit dem Branchenfokus fest, werde aber gewisse Aspekte pointierter angehen. Aveniq ist – auch aus historischen Gründen – auf die Branchen Utility, Health, Finance, Legal und Industry spezialisiert.