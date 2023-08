Energie Wasser Bern stellt Internet- und TV-Angebot ein

2015 wurde Energie Wasser Bern (EWB) mit "ewb.internet" zum Internet­anbieter. Mit "ewb.TV" lancierte der Energieversorger zusätzlich ein eigenes TV-Angebot. Jetzt werden beide Produkte eingestellt.

"Angesichts der grossen aktuellen Herausforderungen auf den Energie­märkten fokussiert sich EWB im Bereich Telecom stärker auf das Kern­geschäft", heisst es in einer Mitteilung. Im Sinne einer Bündelung der Kräfte konzentriere man sich zukünftig auf den Ausbau und den Betrieb des FTTH-Netzes. Laut Geschäftsbericht waren im vergangenen Jahr rund 93'500 Nutzungseinheiten durch EWB und Swisscom mit Glasfasern erschlossen.

Das FTTH-Netz werde weiterhin an verschiedene Service-Provider vermietet und für interne Anwendungen genutzt, heisst es weiter. Ausserdem werde der Ausbau des Netzes wie geplant fortgeführt. "Bei Energie Wasser Bern ist durch den Rückzug aus dem Residential-Geschäft kein Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen."

Sämtliche bisherigen Kundinnen und Kunden der beiden Angebote werden von iWay übernommen. "Mit unserem langjährigen Partner iWay haben wir eine optimale Nachfolgelösung mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gefunden", sagt der verantwortliche Product Manager von EWB, Lukas Zellweger. Die Zürcher Firma war bereits seit 2015 für den Internetzugang und den persönlichen Support der Kunden verantwortlich. Auf unsere Frage, wie gross diese Kundschaft ist, schreibt die EWB-Medienstelle: "Zu der Anzahl Kunden können wir keine Angaben machen."

Wie iWay mitteilt, wird der Wechsel per 4. Oktober vollzogen – für diejenigen Kundinnen und Kunden, die der Migration zustimmen. "Wir können durch die Übernahme der Internet- und TV-Kundinnen und -Kunden von EWB unsere Kundenbasis in Bern ausbauen. Im Gegenzug entsteht diesen durch den Wechsel zu iWay keinerlei Zusatzaufwand", so iWay-CEO Markus Vetterli.