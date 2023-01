Exclusive Networks Switzerland hat einen neuen Geschäftsführer

Bei Exclusive Networks Switzerland ist es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung gekommen. Patrick Pister, seit Ende 2019 Schweiz-Chef des Security-Anbieters, habe sich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, teilt der Value Added Distributor mit.

Im Januar hat Roger Bieler die Geschäftsführung der Schweizer Dependance übernommen. Er bringe langjährige Distributions- und Managementerfahrung mit, schreibt sein neuer Arbeitgeber. Mit Bieler stehe "ein Mann an der Spitze, welcher für die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens die besten Voraussetzungen mitbringt", kommentiert DACH-Chef Marcus Adä.

Bieler war zuletzt rund 8 Jahre bei Also tätig, wo er als Head of Division Solutions Mitglied des Management Circles war. Bis 2013 arbeitete er in verschiedenen Rollen beim IT-Dienstleister ARP, der seit 2004 zur Bechtle Gruppe gehört

Exclusive ist weltweit in knapp 50 Ländern präsent, die hiesige Niederlassung besteht seit 2012. In der Schweiz sei der Anbieter in den vergangenen Jahren rasch gewachsen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Erwartung der Gruppe an die hiesige Niederlassung sei hoch. "Wir werden hart daran arbeiten, unsere Marktposition weiter auszubauen und zu stärken", so der neue Schweizer Geschäftsführer.