Im November 2024 schlossen sich Base-Net Informatik aus Sursee und K&W Software aus Zürich zusammen und operieren seither unter dem Namen Finno­fleet. Der neuen Gruppe schlossen sich auch fünf Firmen aus Deutschland an. Mit dieser Zusammenlegung will sich Finno­fleet als führender Anbieter für Financial Services Software in der DACH-Region etablieren. Die Gruppe verfügt über zehn Standorte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz mit rund 450 Angestellten.

Anfänglich übernahmen Andreas Fähndrich von Base-Net und Ulrich Jacobi von K&W als Co-CEOs die Leitung in der Schweiz. Per 1. Juli kam es jetzt zu einem Wechsel an der Spitze. "Im Zuge der Nachfolgeregelung übernimmt Patrick Inderkum die Rolle des CEOs. Ulrich Jacobi, derzeit Co-CEO, wird sich zukünftig auf seine Funktion als CFO konzentrieren", teilt Finno­fleet mit.

Auf Nachfrage von inside-it.ch präzisiert die Gruppe die Nachfolgeregelung: "Diese betrifft Co-CEO Ulrich Jacobi. Andreas Fähndrich war in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied vom Verwaltungsrat ad interim als Co-CEO eingesetzt worden. Mit seinem Austritt aus dem Verwaltungsrat per 30. Juni 2025 endete auch seine Funktion als Co-CEO."

Der neue Geschäftsführer Patrick Inderkum kommt von Infoguard, wo er seit Anfang 2019 als Head of Cyber Defence tätig war. Zu seinen früheren Karrierestationen gehören gemäss seinem Linkedin-Profil unter anderem Cyone Security und E-Lynx. In seinen früheren Funktionen habe er eine internationale Plattform im Bereich Cyber Defence Services aufgebaut und die Softwareentwicklung geleitet, schreibt Finno­fleet.

Die dabei insbesondere in den Bereichen Compliance und Sicherheit erworbene Expertise würden massgeblich zur Weiterentwicklung der Produktpalette beitragen. Zudem habe Inderkum mehrfach skalierbare Service-Organisationen im In- und Ausland mit Erfolg etabliert. Thomas Senger, Präsident des Verwaltungsrats und Co-Investor, sagt in der Mitteilung: "Patrick Inderkum überzeugt durch seine grosse Erfahrung in den für Finnofleet Schweiz zentralen Bereichen. Besonders beeindruckt haben uns seine Hands-on-Mentalität und seine Fähigkeit, komplexe Herausforderungen pragmatisch zu lösen."