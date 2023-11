Für Entwickler und die Hana Cloud: SAP bringt noch mehr KI

Ende September hatte SAP seinen KI-Assistenten "Joule" vorgestellt. Mitarbeitende von Unternehmen, die Joule einsetzen, sollen in natürlicher Sprache eine Frage oder einen Befehl formulieren können und erhielten Antworten. An der Teched-Konferenz, die dieses Jahr in Bangalore stattfindet, präsentiert der Konzern weitere KI-Neuerungen.