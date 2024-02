G+D übernimmt Netcetera (fast) komplett

Im Januar 2024 hat das deutsche Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) weitere Anteile an Netcetera erworben und seine Beteiligung auf 95% erhöht. Dies teilt das Unternehmen mit. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte G+D die Mehrheit an der Zürcher Software-Schmiede übernommen

Mit diesem Schritt baue G+D sein Produktportfolio in den Bereichen Digital Payment und Digital Banking weiter aus, heisst es vom Unternehmen. Dies seien strategische Zielmärkte, "in denen wir weiter wachsen werden. Aktuell und zukünftig spielen Zukäufe, Beteiligungen sowie Partnerschaften dabei eine zentrale Rolle", lässt sich G+D-CEO Ralf Wintergerst in der Mitteilung zitieren.

G+D ist ein globales Unternehmen für Banknotendruck und Sicher­heits­dienst­leistungen mit Hauptsitz in München. Eigenen Angaben zufolge erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2022 mit mehr als 12'600 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Netcetera beschäftigt rund 800 Mitarbeitende.