Google will Beteiligung an KI-Anbieter Anthropic erhöhen

Der OpenAI-Rivale Anthropic sammelt derzeit frisches Geld. Im Rahmen einer Finanzierungsrunde sollen Berichten zufolge mindestens 2 Milliarden Dollar eingenommen werden. Offenbar will dabei auch Google Kapital einschiessen. Der US-Konzern hat sich laut der 'Financial Times' (Paywall) mit einem 300 Millionen Dollar Investment vergangenes Jahr mit rund 10% an Anthropic beteiligt. Wie viel Geld Google jetzt aufwerfen will, ist nicht bekannt.

Auch AWS beteiligt sich an der Anthropic-Finanzierungsrunde. Der Konzern hat angekündigt, 1,25 Milliarden Dollar investieren zu wollen. In den nächsten Jahren könnte das Investment auf bis zu 4 Milliarden Dollar aufgestockt werden.

Das erst zwei Jahre alte KI-Unternehmen Anthropic strebe in der neuen Runde eine Bewertung von 20 bis 30 Milliarden Dollar an, schreibt 'The Information' (Paywall) . Das wäre eine Vervielfachung der 4 Milliarden Dollar, mit denen Anthropic noch im März bewertet wurde.

Den Quellen des US-Magazins zufolge hat das Startup einen Jahresumsatz von 100 Millionen Dollar erzielt, 2023 soll es doppelt so viel sein. Für Ende 2024 hat sich Anthropic demnach das Ziel gesetzt, 40 Millionen Dollar an monatlichen Einnahmen zu generieren. Ein wichtiger Grund für das prognostizierte Wachstum ist der Deal mit Amazon, bei dem der Cloud-Anbieter die KI-Software des Startups an seine Cloud-Kunden verkaufen wird.

Die Entwickler von grossen Sprachmodellen (LLMs) und darauf basierenden Tools benötigen viel Rechenressourcen. Um sich diese zu sichern, hatte Anthropic eine Vereinbarung mit Google geschlossen. Das KI-Startup erklärte im Zuge des Investments von AWS aber, für unternehmenskritische Workloads primär auf dessen Cloud zu setzen.

Wenn Anthropic mehr Geld von Google erhält, würde dies Fragen darüber aufwerfen, wie das Startup seine Loyalität zwischen den beiden rivalisierenden Cloud-Anbietern aufteilen will, kommentiert 'The Information'. Beide Unternehmen verfügen über eigene LLMs und Lösungen, setzen im Zuge ihrer Cloud-Angebote aber auch auf Partnerschaften, um ihren Kunden verschiedene Modelle zur Verfügung stellen zu können.

OpenAI will bald 90 Milliarden Wert sein

Der grosse Konkurrent von Anthropic, OpenAI, ist derzeit ebenfalls auf der Suche nach neuem Kapital und strebt dabei eine Bewertung von 80 bis 90 Milliarden Dollar an . Medienberichten zufolge könnte OpenAI in den nächsten 12 Monaten die Umsatzgrenze von 1 Milliarde Dollar erreichen. Wichtiger Umsatztreiber für das KI-Unternehmen ist Microsoft. Der US-Konzern hat nicht nur viel Geld in OpenAI investiert, sondern die KI auch in die eigenen Lösungen integriert.

Microsoft ist der grösste Investor bei OpenAI. Die Redmonder haben mehr als 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen gesteckt. Damit habe sich Microsoft das exklusive Recht gesichert, die Chatbot-Technologie von OpenAI in seinen eigenen Cloud-Diensten anzubieten, heisst es bei 'The Verge'. Teil des Deals sei auch, dass OpenAI Azure als bevorzugte Cloud-Plattform nutze.