Harald Rotter übernimmt Zuger Informatik

Der Regierungsrat des Kantons Zug hat Harald Rotter per 1. Februar 2026 zum neuen Leiter des kantonalen Amts für Informatik und Organisation gewählt. Wie der Kanton mitteilt, löst Rotter den derzeitigen Interimsleiter Roman Büchler ab. Der Vorgänger Stephan Arnold war Anfang Jahr in die Kantonsverwaltung Luzern gewechselt.

Der 49-Jährige besitzt einen Executive MBA Management in Technology sowie verschiedene Weiterbildungen in Information Management, Analytics und Digital Business Development. Er ist seit 2017 als CIO der Universität St. Gallen (HSG) tätig. Für die HSG entwickelte er digitale Plattformen, etablierte agile Organisationsmodelle und führte unternehmensweite Innovations- und Veränderungsprozesse durch.

Rotter sei mit der operativen und strategischen Steuerung von IT, Digitalisierung und Zukunftstechnologien in komplexen Organisationen bestens vertraut und habe sich in der Vergangenheit aktiv und in leitender Funktion in entsprechende Fachgremien eingebracht, heisst es in der Mitteilung weiter. "Harald Rotter ist damit bestens gerüstet für die anstehenden Herausforderungen im Amt für Informatik und Organisation sowie der digitalen Transformation der Zuger Verwaltung", meint Finanzdirektor Heinz Tännler.