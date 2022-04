Hausmitteilung: Inside Channels Forum in neuem Gewand

Was tun, wenn Innovation fehlt? Was tun, wenn Ihre Mitarbeitenden nicht mehr ins Büro zurückkommen und was tun, wenn die Nachfolgeregelung harzt? Diese und weitere Fragen beantworten unsere Speakerin und unsere Speaker von T-Systems, HP und Bossinfo am 25. Mai 2022 im Kino Kosmos in Zürich.

Wir stellen uns im Event-Bereich neu auf und geben dem Inside Channels Forum ein neues Gesicht. Neu findet zusätzlich zum beliebten Networking-Event, der heuer am 8. Dezember in Aarau stattfindet, ein Anlass statt, bei dem der Nutzen für Ihren Berufsalltag im Vordergrund steht. Zusätzlich zum neuen Channels-Forum etablieren wir in der Event-Reihe je einen Anlass zum Thema Security (25. August ebenfalls im Kosmos in Zürich) beziehungsweise E-Government (im Herbst in Bern). Alle 3 Veranstaltungen werden jährlich stattfinden.

Kompetente Speaker

Wir konnten Gertrud Hierzer von T-Systems, Adrian Müller von HP und Simon Boss von Bossinfo gewinnen, die zu Hybrid Work, Innovation und die Konsolidierung in der Branche sprechen. Zusätzlich findet ein von uns moderiertes Podium statt, an dem wir die Speakerin und die Speaker unter anderem mit den Themen Chipknappheit und Probleme mit der Lieferkette konfrontieren werden.

Tickets bestellen und gewinnen

Kostenlose Tickets gibts ab sofort über unsere Sponsoren Cisco, Dell, Ingram Micro und Tech Data. Melden Sie sich bei Interesse bei: