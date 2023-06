IBM akquiriert Apptio für 4,6 Milliarden Dollar

Nachdem es vor dem Wochenende bereits Gerüchte gegeben hat, bestätigte IBM am Montag die Übernahme von Apptio. Man habe sich mit dem aktuellen Inhaber Vista Equity Partners über den Kauf des 2007 gegründeten Unternehmens zu einem Preis von 4,6 Milliarden Dollar geeinigt, so eine Mitteilung.

Unternehmen transformieren ihr Geschäft schneller als je zuvor, was dazu führt, dass sich IT-Umgebungen über Public und Private Clouds mit mehreren Dienstanbietern erstrecken. Apptio verspricht, mit seinen Lösungen diese Komplexität besser bewältigen zu können. Zum Portfolio gehören Tools, um Ausgaben in Hybrid- und Public-Cloud-Umgebungen über verschiedene Anbieter hinweg zu managen und zu überwachen. So erhielten Kunden einen einfacheren Überblick über ihren Ressourcenverbrauch, der im Rahmen von hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen anfallen würde, wie es in der Mitteilung heisst.

IBM hofft auf Synergien in Wachstumsbereichen

"Technologie verändert die Geschäftswelt in einem Tempo, wie wir es noch nie erlebt haben. Um von diesen Veränderungen zu profitieren, ist es unerlässlich, Investitionen zu optimieren, die einen besseren Geschäftswert schaffen, und genau das tut Apptio", sagt Arvind Krishna, CEO und Chairman von IBM. Zusammen mit der IBM IT-Automatisierungssoftware und der KI-Plattform WatsonX helfe Apptio den Kunden, ihre IT-Ausgaben zu verwalten und zu optimieren, um so operative Verbesserungen zu erzielen, schreibt IBM zur Übernahme.

Apptio sei ein etabliertes Unternehmen, heisst es weiter. Den Angaben zufolge zählt die US-Firma mit ihren rund 1400 Mitarbeitenden mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen zu ihren Kunden. Dazu gehören auch die Hyperscaler AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.

Der Zukauf sei ein weiterer Schritt bei IBMs Fokus auf Hybrid Cloud und KI, schreibt Big Blue weiter. Der Konzern geht davon aus, dass die Übernahme zu erheblichen Synergien in mehreren wichtigen Wachstumsbereichen für IBM führen werde, wie es in der Mitteilung heisst. Dazu gehören unter anderem KI, Automatisierung, Consulting und Red Hat.

Gemäss der Mitteilung kauft IBM Apptio mit vorhandenen Barmitteln. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Sie wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.