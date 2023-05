IBM will in gewissen Bereichen weniger Menschen einstellen, weil ihre Tätig­keiten von Software auf Basis Künstlicher Intelligenz übernommen werden könnten. Dies sagte Konzern-Chef Arvind Krishna gegenüber dem Finanz­dienst 'Bloomberg' (Paywall) Er rechnet damit, dass etwa in der Personal­ver­waltung in 5 Jahren rund ein Drittel aller Stellen durch KI und Automatisierung ersetzt werden könnten.