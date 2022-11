IBM stellt Watson IoT aufs Abstellgleis

Laut einem Exklusivbericht von 'The Register' hat IBM beschlossen, seine Watson IoT Plattform in rund einem Jahr aus dem Verkehr zu ziehen. Dem IT-Medium liegt ein IBM-Schreiben an einen Kunden vor. Darin schreibt IBM, dass geplant sei, den Watson-IoT-Service in der IBM-Cloud am 1. Dezember 2023 auszuschalten. Die APIs der Plattform würden danach nicht mehr erreichbar sein. Einen direkten Ersatz werde es nicht geben. Kunden sollten sich deshalb nach einer Alternative umsehen.