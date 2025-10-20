In Luzern geht die Debatte um Microsoft 365 weiter

20. Oktober 2025 um 14:32
Foto: Miltiadis Fragkidis / Unsplash

Mit der FDP hat die nächste Partei im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht. Sie will wissen, nach welchen Kriterien die Datenspeicherung in der Cloud erfolgt. Denn offenbar hat der Datenumzug in Luzern schon begonnen.

Kürzlich musste der Luzerner Regierungsrat zu mehreren Vorstössen zum Thema Microsoft 365 in der Verwaltung Stellung nehmen. In einem Postulat fordert die Kantonsrätin Rahel Estermann (Grüne) einen "Marschhalt für das Projekt M365 zugunsten von Rechtsstaatlichkeit und digitaler Souveränität". Die Regierung ist dagegen, die Abstimmung im Kantonsrat steht noch aus.
