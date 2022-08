In Zürich werden auch die Stühle smart

Das Tiefbauamt der Stadt Zürich und die ETH haben im Rahmen von Smart City Zürich ein neues Pilotprojekt gestartet. Dafür werden an zwei öffentlichen Plätzen neu entwickelte Sensoren getestet. Zwar verfüge man über zahlreiche Mobilitätsdaten wie etwa Velofrequenzen, schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung. "Über das Verhalten der Bevölkerung im öffentlichen Raum sind hingegen nur wenig Daten vorhanden."

Die Sensoren würden bis Ende September an den Stuhlbeinen von öffentlichen Sitzgelegenheiten auf dem Münsterhof und dem Vulkanplatz angebracht. Sie würden die Belegung und Verweildauer auf den Stühlen messen, ebenfalls erhoben werde der Standort der Stühle, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und der Lärmpegel.

"Der Test soll Aufschluss darüber geben, wo und für wie lange die Stühle genutzt werden. Geprüft werden die Zuverlässigkeit der Sensoren, die Datenübertragung und -auswertung sowie deren Nachhaltigkeit", so das Tiefbauamt. Der Datenschutz sei gewährleistet und die Privatsphäre der Stuhl-Nutzerinnen und -Nutzer werde gewahrt.

Test-Sensor.

Falls sich die Sensoren bewähren, könnten sie in Zukunft für die Planung von öffentlichen Räumen verwendet werden, etwa für die Umgestaltung von Plätzen, heisst es weiter. "Damit die Menschen auch künftig – vor dem Hintergrund des Klimawandels und der wachsenden Bevölkerung – gerne in Zürich verweilen, gewinnt eine bedarfsgerechte Planung des öffentlichen Raums an Wichtigkeit."

Entwickelt wurden die Sensoren vom "Center for Project-Based Learning" der ETH. Für die Datenübertragung stellt das EWZ der Stadt sein drahtloses Netzwerk "LoraWAN" bereit. Falls die Sensoren dereinst verbreitet eingesetzt werden sollten, käme einiges an Arbeit auf die Stadt zu. Zur Gesamtzahl der von der Stadt aufgestellten Stühle verfüge man aktuell zwar über keine genauen Angaben, erklärt das Tiefbaumt auf unsere Anfrage. Doch würden sich nur schon rund 9000 Sitz- und Parkbänke auf öffentlichem Grund befinden.