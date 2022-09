Infoguard eröffnet neues Cyber Defence Center

Das IT-Unternehmen Infoguard hat sein neues Cyber Defence Center (CDC) und erweiterte Büroräumlichkeiten in Baar eröffnet. Begründet werden die Verdoppelung der Büroflächen und das neue, 550 Quadratmeter grosse CDC mit der stark gestiegenen Nachfrage nach den Services des Security-Spezialisten und dem damit verbundenen personellen Ausbau.

Neben dem Hauptsitz in Baar unterhält Infoguard eine Niederlassung in Bern. Es liege dem Unternehmen "sehr viel daran", den Standort Baar zu stärken, wie CEO Thomas Meier in der Mitteilung sagt. Das Unternehmen beschäftigt gut 180 Mitarbeitende. 70 davon arbeiten im CDC, aus dem das Unternehmen seit mehreren Jahren Services im Bereich Managed Detection und Incident Response erbringt. "Mit dem neuen CDC läuten wir eine neue Ära ein und streben weiteres Wachstum im Bereich der Cyber Defence und Managed Security Services an", so Ernesto Hartmann, Chief Cyber Defence Officer. Das Angebot solle systematisch weiter ausgebaut werden.