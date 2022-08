Intel lässt Persistent Memory sterben

Intel hat am 29. Juli, zusammen mit wenig berauschenden Quartalszahlen, angekündigt, dass die Produktion der "3D XPoint"-Speicherchips eingestellt wird und die darauf basierenden SSDs und Speichermodule der Optane-Linie nicht mehr verkauft werden. Intel will durch die Aufgabe dieser Produktfamilie, für die es zu wenig Nachfrage gab, zukünftige Investitionskosten einsparen. Zuvor muss der Chipriese aber einen Abschreiber von 559 Millionen Dollar auf das vorhandene Inventar hinnehmen.

Diese sollten in Speichermodulen Transistoren ersetzen, deutlich schneller arbeiten als diese und vor allem auch Daten permanent speichern können. Danach blieb es aber einige Jahre ruhig um die neue Technologie. Erst Ende 2014 kündigte HP dann mit einigem Trara an, dass man auf Memristoren basierend den neuartigen sagenhaften Computer "The Machine" bauen wolle. Dieses Projekt wurde aber einige Zeit später sang- und klanglos abgeblasen.