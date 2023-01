Inventx übernimmt DTI-Gruppe

Der Banken- und Versicherungs-Spezialist Inventx hat rückwirkend per 1. Januar 2023 die Mehrheit an der DTI-Gruppe übernommen, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilen. DTI ist Dienstleister in den Bereichen Datentransformation und Informationsmanagement und beschäftigt in Wil (SG) 35 Mitarbeitende.

Im Gespräch mit inside-it.ch erläutert Kaspar Tappolet, bisheriger und künftiger CEO von DTI, dass er seit September 2022 einen Nachfolger für einen Privatinvestor suchte, der aussteigen wollte, und diesen nun mit Inventx gefunden habe. Das Unternehmen übernimmt "eine knappe Mehrheit" an DTI, wie Gregor Stücheli, Inhaber und VR-Präsident von Inventx, im Gespräch sagt. Dabei nennt er auf Nachfrage weder die genaue prozentuale Beteiligung noch die Höhe des Investments. Nebst Inventx sind noch Tappolet selbst mit rund einem Drittel und CTO Peter Angehrn mit einem zweistelligen Prozentsatz an DTI beteiligt.

Stücheli freut sich, dass sein Unternehmen nach "bisher rein organischem Wachstum jetzt auch anorganisch wächst". Die Themen von DTI seien hochrelevant und es sei jetzt ein optimaler Zeitpunkt für eine Beteiligung. Auch Tappolet nennt es mehrfach einen "perfect fit". Man könne eigenständig bleiben und trotzdem von Inventx profitieren. Umgekehrt erhielten auch Inventx-Kunden das komplementäre Angebot aus einer Hand, wie es heisst.

Die Geschäftsleitung von DTI bleibt unverändert. Ihr gehören nebst Tappolt und Angehrn auch COO Stefan Schmid sowie Kai David und Daniel Szlapka, die beiden Managing Directors der DTI GmbH in Deutschland, an.