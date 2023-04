IT-Dienstleister Qim Info und Altersis schliessen sich zusammen

Qim Info und Altersis schliessen sich zu einem IT-Unternehmen mit über 600 Mitarbeitenden zusammen. Durch die Zusammenlegung wolle man die Position auf dem Markt stärken und "besser auf die künftigen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden eingehen", heisst es in der Mitteilung.

Qim Info wurde 2004 von 3 Ingenieuren aus dem IT-Bereich gegründet. Der IT-Dienstleister beschäftigt derzeit mehr als 500 Mitarbeitende und hat Agenturen in Genf, Lausanne, Zürich sowie auch in Frankreich in Annecy und Grenoble.

Altersis entwickelt Beratungsdienstleistungen und Lösungen im Bereich Performance Engineering. Mit der Implementierung von Tools und Technologien stelle das Unternehmen die Performance von benutzerkritischen Anwendungen und digitalen Diensten sicher. Das Unternehmen ist aus den Firmen Scopteam, Valid'IT und Sword Performance Solutions hervorgegangen. Eigenen Angaben zufolge hat Altersis mehr als 200 Kundinnen und Kunden und Niederlassungen in der Schweiz, Frankreich und Nordafrika.